Pilar Cortés

Los médicos de Alicante salen a las puertas de los hospitales para reclamar mejores condiciones laborales

Los médicos de la provincia de Alicante han salido este jueves a las puertas de los hospitales para escenificar su malestar con el estatuto marco para la profesión que propone la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha citado al comité de huelga a una reunión en Madrid coincidiendo con el tercer día de paro que los facultativos celebran en todo el país en demanda de mejoras laborales, convocado por el Sindicato Médico. Lee aquí la noticia completa. Más información