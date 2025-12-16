Hace 50 años en Alicante. Del 15 al 21 de diciembre de 1975: El Mercado Central hasta los topes / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Un cargamento sudamericano de ingente carne para las comidas y cenas de los alicantinos. En total, 150 toneladas de cordero congelado llegaron tal semana como ésta pero de 1975 a las tiendas de la ciudad para abastecer la demanda de última hora. Era el triple que el año anterior y el producto había desembarcado en Cádiz la semana anterior para, en su gran mayoría, ser despachada en el Mercado Central, epicentro de las compras aquellos días previos a la Navidad de hace 50 años.