Barcala ordena desalojar el Salón Azul tras las protestas contra los desahucios que paralizan el pleno / Alejandro J. Fuentes

La sesión municipal celebrada este martes en el Ayuntamiento de Alicante ha quedado interrumpida por las protestas contra los desahucios registradas en el interior del Salón Azul. Ante la imposibilidad de continuar el pleno, el alcalde, Luis Barcala, ha ordenado el desalojo de la sala, mientras desde el público se escuchaban gritos dirigidos al equipo de gobierno como “quien siembra la miseria, recoge rabia”. La tensión vivida ha obligado a suspender temporalmente el desarrollo de la sesión.