Vídeo | Así es la avenida Conde Lumiares de Alicante en "La calle es nuestra" / Alex Domínguez

Vídeo | Así es la avenida Conde Lumiares de Alicante en "La calle es nuestra"

La avenida Conde Lumiares, inaugurada en 1928, ha sido testigo de numerosas transformaciones a lo largo de su historia. Originalmente una zona industrial, con el tiempo se convirtió en un eje comercial de la ciudad. Hoy, esta arteria alicantina sigue siendo un referente, pero enfrenta varios desafíos como el cierre de comercios, la falta de limpieza y un aparcamiento deficiente. Aunque algunos vecinos recuerdan con nostalgia su antiguo esplendor, la comunidad sigue luchando por mantener viva su tradición comercial. Más información