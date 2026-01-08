El videoanálisis de Toni Cabot: "En Alicante se han aumentado los impuestos mucho más que en otras zonas del país" / INFORMACIÓN

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha puesto el foco en una paradoja que, a su juicio, pasa demasiado desapercibida en el debate político nacional: mientras en Madrid se negocia el modelo fiscal catalán con la promesa de que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos, la provincia de Alicante está viviendo un aumento extraordinario de la recaudación que no se traduce, denuncia, en un retorno equivalente en forma de inversiones estatales. Más información