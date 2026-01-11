VÍDEO | Así es la calle Mayor de Alicante en "La calle es nuestra" / Alex Domínguez

La calle Mayor de Alicante es hoy una de las vías más transitadas del casco histórico, marcada por la presencia constante de terrazas, restaurantes y turistas. En esta nueva entrega de la serie de reportajes de "La calle es nuestra", el recorrido por esta calle muestra cómo su fisonomía ha cambiado con el paso del tiempo. De ser una referencia comercial para los alicantinos a convertirse en un espacio orientado casi por completo al turismo. Hosteleros, comerciantes, trabajadores y vecinos coinciden en señalar esa transformación, que ha reducido el número de comercios tradicionales y ha dificultado el paseo por una calle que fue pionera como vía peatonal en la ciudad.