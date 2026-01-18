Vídeo | Así es la plaza de Argel de Alicante en "La calle es nuestra" / Alex Domínguez

La plaza de Argel, inaugurada en los años 60 en el barrio Virgen del Remedio, ha sido el centro neurálgico de la comunidad a lo largo de las décadas. Desde su origen como un espacio de convivencia para trabajadores, se ha transformado en un referente social y cultural, reflejando la evolución del barrio. La plaza ha visto cómo se han asentado nuevas influencias, especialmente con la llegada de inmigrantes, lo que ha enriquecido su diversidad. Más información