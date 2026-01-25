Marina Deportiva de Alicante recibe al Energy Observer, el “laboratorio flotante” que navega con energía limpia / Rafa Arjones

Lo singular del Energy Observer no es solo su silueta, con dos velas rígidas tipo ala de 12 metros con perfil aerodinámico, sino el concepto que pone a prueba, un sistema de navegación que combina energías renovables y el uso de hidrógeno producido a bordo. "Energy Observer es el primer buque energéticamente autónomo que utiliza una combinación de energías renovables y almacenamiento de hidrógeno para navegar con cero emisiones",