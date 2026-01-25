Vídeo | Así es la avenida de la Estación de Alicante en "La calle es nuestra" / Alex Domínguez

La avenida de la Estación es uno de los ejes urbanos más significativos de Alicante, una vía donde se concentran historia, instituciones y vida cotidiana. Desde su origen ligado al ferrocarril hasta su papel actual como arteria céntrica, la calle ha sido escenario de cambios constantes. El Palacio Provincial, comercios con décadas de trayectoria y una intensa actividad cultural y festera definen su identidad, al tiempo que conviven con vecinos de toda la vida y nuevos residentes atraídos por su ubicación y servicios.