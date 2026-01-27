Hace 50 años en Alicante. Del 26 de enero al 1 de febrero de 1976: Pasión por la visita del Real Madrid al Rico Pérez / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Revuelo en Alicante por la visita del Real Madrid al Hércules a finales de enero de 1976. Aquel partido era además uno de los mejores partidos que se podía ver en aquella liga; entonces el Madrid de Miljanic era segundo y el Hércules de Arsenio, cuarto. Apenas dos puntos separaban a ambos conjuntos tras más de media competición disputada. Para echarse a llorar y no parar. Más información