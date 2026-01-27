Jose Navarro

Impagos en centros sociales del Consell: concentración el día 5 en Alicante

Los impagos y retrasos en nóminas y complementos retributivos en centros sociales y de menores dependientes de la Generalitat han vuelto a encender las alarmas en la provincia de Alicante. UGT, CC OO, CSIF e Intersindical han anunciado este martes una movilización conjunta para el próximo 5 de febrero en la Rambla de Alicante con el objetivo de dar visibilidad a una situación que, según denuncian, se prolonga desde hace meses y está generando un deterioro creciente en las plantillas.