La fotógrafa alicantina Amalia Infante retrata la belleza del temporal en la costa / Amalia Infante

Amalia Infante, fotógrafa alicantina de familia navegante, lleva más de 15 años con el mar como oficio y destino.Pasó tres años a bordo del velero Maiden, navegando como reportera y dirigiendo la comunicación en su vuelta al mundo. Una travesía con causa: visibilizar y defender los derechos de niñas sin recursos, con el océano como altavoz. Ha trabajado como reportera en varias ediciones de The Ocean Race alrededor del mundo y su mirada fue la oficial del NYYC American Magic en la última America’s Cup. Acumula más de 45.000 millas de experiencia oceánica. Mientras espera su próxima salida, con su mirada pausada y reflexiva nos muestra estas bellas imágenes del temporal que desde hace algunos días azota la costa alicantina. Más información