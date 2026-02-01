Jornada de puertas abiertas a bordo de las fragatas "Santa María", "Numancia" y "Navarra" / Alex Domínguez

La visita prevista para este sábado tuvo que ser suspendida debido a la alerta por fuertes vientos, lo que obligó a cancelar la primera jornada programada. No obstante, la mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido dar luz verde a las visitas del domingo. Las tres fragatas llegaron a Alicante el viernes y forman parte del despliegue naval que participa en el ejercicio MAR-26, que se desarrolla entre el 26 de enero y el 3 de febrero en aguas del golfo de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Más información