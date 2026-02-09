La gala «Menjars de la Terra» reivindica el origen y la excelencia del producto alicantino / Rafa Arjones

La gala «Menjars de la Terra» reivindica el origen y la excelencia del producto alicantino

Una de las citas más esperadas de la gastronomía alicantina se dio el lunes, 9 de febrero, con una nueva edición de la gala de «Menjars de la Terra». Un encuentro que volvió a reunir a productores, restauradores, denominaciones de origen y profesionales del ámbito agroalimentario, en una celebración que reconoce el trabajo diario de quienes mantienen viva la tradición culinaria de la provincia, adaptándola a los nuevos tiempos y reivindicando el valor del producto de cercanía.