El banco de Doctor Gadea queda vacío tras la muerte de Max, el hombre sin hogar que vivía rodeado de libros / Rafa Arjones

El banco de Doctor Gadea queda vacío tras la muerte de Max, el hombre sin hogar que vivía rodeado de libros

La imagen del banco vacío en la avenida Doctor Gadea resultaba este martes imposible de ignorar. Donde durante años se apilaron cartones, lonas y una llamativa colección de libros, solo quedaba el rastro de una limpieza apresurada y de la presencial policial. Max Jimeno, el "hombre de los libros", había fallecido durante la noche. Tenía 80 años y llevaba más de seis viviendo en la calle, en pleno corazón de Alicante. Más información