La inversión anunciada por la Generalitat y las imágenes de trabajadores muestran dos realidades opuestas del CAMP Santa Faz de Alicante / Rafa Arjones / INFORMACIÓN

Un vídeo grabado el sábado por la noche por trabajadores del CAMP Santa Faz muestra el deterioro de distintas instalaciones del centro, con desperfectos visibles y mobiliario dañado. Las imágenes incluyen fecha y hora y se difundieron en redes sociales para contrarrestar un vídeo oficial de la Conselleria de Servicios Sociales. En el vídeo institucional, la Generalitat asegura haber invertido más de 1,4 millones de euros en 2025 y niega problemas de salubridad. Ambos vídeos fueron grabados el mismo día y ofrecen versiones muy distintas sobre el estado real de la residencia.La difusión de estas imágenes reaviva la polémica tras la información publicada por INFORMACIÓN. Más información