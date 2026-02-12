Camarero desliza que PSPV y Compromís pueden llevarse una sorpresa con viviendas de Alicante / Europa Press

Declaraciones de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que se ha preguntado "si no habrá algún funcionario o alguna persona próxima al Partido Socialista o a Compromís que también haya sido adjudicataria, que haya comprado alguna de estas viviendas" de Alicante, en relación a la polémica sobre las adjudicaciones en el residencial Les Naus: "Quizá el PSOE y Compromís se lleven alguna sorpresa en las próximas horas". Además, ha remarcado que habrá "más controles" sobre vivienda pública y ha afeado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant que con el Botànic no había "ninguno", y le ha exigido que ayude a que la Sareb movilice pisos para personas vulnerables y bajar el IVA a VPP. Por otro lado, no ha querido valorar las cuestiones judicializadas al ser preguntada por la declaración de los escoltas del 'expresident' Carlos Mazón. Más información