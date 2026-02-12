El viento derriba la "M" de McDonald’s en la avenida de la Universidad de Alicante y destroza un coche aparcado / Alex Domínguez

Las fuertes rachas registradas este jueves han provocado la caída de la icónica "M" de McDonald’s situada en la avenida de la Universidad de Alicante. El cartel se ha desprendido y ha impactado contra un coche que se encontraba aparcado en la zona, causando daños materiales. No se han reportado heridos, aunque el suceso refleja la intensidad del temporal de viento que afecta a la provincia. Más información