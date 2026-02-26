Hace 50 años en Alicante. Del 23 de febrero al 1 de marzo de 1976:Teófilo del Valle, asesinado en Elda a los 20 años, primera víctima política de la Transición / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Hace 50 años en Alicante. Del 23 de febrero al 1 de marzo de 1976:Teófilo del Valle, asesinado en Elda a los 20 años, primera víctima política de la Transición

El 24 de febrero de 1976 la Transición se cobró su primera víctima política. Fue en Elda, durante una huelga general candente en las comarcas del Vinalopó. Con el trasfondo de una huelga del sector del calzado el gatillo de un agente de la Policía Nacional acabó con la vida de uno de los manifestantes, el joven Teófilo del Valle, de 20 años y profesión oficinista. El caso lo juzgó la jurisdicción militar y el policía quedó absuelto. Un comunicado del gobernador civil apareció al día siguiente en INFORMACIÓN, en el que ya se le buscaba emborronar su biografía: “Un joven de vida irregular…”.