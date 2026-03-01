Alex Domínguez

Vídeo | Así es la calle plaza Gabriel Miró de Alicante en "La calle es nuestra"

La plaza Gabriel Miró, un emblemático espacio en el centro de Alicante, destaca por su arquitectura histórica, sus árboles centenarios y la famosa escultura La Aguadora de Vicente Bañuls. Este rincón de la ciudad ha sido testigo de transformaciones a lo largo de los siglos, desde su origen como un puerto de carga de sal hasta convertirse en un lugar de descanso y encuentro. Sus grandes ficus que proporcionan sombra la convierte en un oasis dentro la ciudad.