El día que Alicante dijo “No a la guerra” hace 23 años / Rafa Arjones

El 22 de marzo de 2003, hace 23 años, más de 30.000 personas se manifestaron por el centro de Alicante contra la guerra de Irak. La marcha reunió a ciudadanos, estudiantes, sindicatos y colectivos sociales que recorrieron las principales calles de la ciudad con pancartas y consignas pacifistas. Bajo el lema “No a la guerra”, miles de voces mostraron el rechazo de la sociedad alicantina a la intervención militar. La protesta se produjo apenas dos días después del inicio del conflicto. Alicante se sumó así a las movilizaciones que se celebraron en numerosas ciudades de España y del mundo. Aquella jornada quedó como una de las mayores manifestaciones vividas en la ciudad en las últimas décadas.