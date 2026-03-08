Alex Domínguez

Vídeo | Así es la plaza de La Viña de Alicante en "La calle es nuestra"

La Plaza de la Viña, construida en el espacio que en su momento ocupó el estadio del Hércules, conserva un fuerte valor histórico y cultural en Alicante. Inaugurada en 1919 y cerrada como campo de fútbol en 1974, la plaza fue testigo de décadas de actividad deportiva y sigue siendo un punto de encuentro para vecinos, con más de 10.000 metros cuadrados, fuentes, zonas de juego, terrazas y homenajes culturales como el monumento a Sempere. Más información