INFotoperiodistas ALC 25 acerca el fotoperiodismo a la Universidad de Alicante / Rafa Arjones

La exposición INFotoperiodistas ALC 25, que reúne algunas de las mejores imágenes de los fotorreporteros de INFORMACIÓN realizadas durante el pasado año, llega a la Universidad de Alicante. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, hasta el 27 de marzo, en la Sala Aifos, ubicada en el edificio C de la Facultad de Filosofía y Letras. La exposición llega al campus tras su clausura en la Casa de Cultura de Calp, dentro de su recorrido itinerante por distintas localidades de la provincia. Debido a las dimensiones de la sala, la exposición se presenta en esta ocasión con 43 imágenes, una selección reducida respecto a las 50 fotografías que integran habitualmente la muestra. Las imágenes recogen algunos de los acontecimientos más relevantes del último año en la provincia de Alicante, así como escenas de fuerte contenido social captadas por los fotoperiodistas del diario. A través de esta selección, la exposición ofrece un recorrido visual por la actualidad de la provincia, con imágenes que reflejan acontecimientos informativos, eventos deportivos, celebraciones populares y situaciones de marcado interés social. La muestra acerca a la comunidad universitaria el trabajo diario de los fotoperiodistas, cuya labor consiste en documentar y narrar visualmente la realidad de la provincia de Alicante. Más información