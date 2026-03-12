Primera mesa técnica para el nuevo Plan General de Alicante con foco en los espacios naturales / Rafa Arjones

Primera mesa técnica para el nuevo Plan General de Alicante con foco en los espacios naturales

El Ayuntamiento de Alicante arranca el segundo proceso participativo para la elaboración del futuro Plan General. Una consulta pública iniciada por el ejecutivo municipal de Luis Barcala, que retrasará la aprobación del documento, al menos, hasta verano y que abordará seis temáticas fundamentales del planeamiento urbanístico. Este mismo jueves, la mesa técnica convocada por el Consistorio se ha centrado en la infraestructura verde y los espacios naturales de la ciudad. Más información