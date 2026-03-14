Hace 50 años en Alicante. Del 9 al 15 de marzo de 1976: Vecinos de San Agustín denuncian un barrio “anclado en la Edad Media”
Los vecinos denuncian las dos caras de Alicante, cosmopolita pegada al mar y anclada siglos atrás en la periferia, sin alcantarillado ni vías asfaltadas. Playa, cuerpos bronceados, barcos caros, negocios redondos con un apretón de manos en un despacho con sofás de ska y buenas vistas, edificios de veintitantas plantas. El turismo, que es un gran invento; la democracia, que por fin ha llegado. Mientras Alicante vendía a medio mundo su imagen cosmopolita, soleada, abierta a la vanguardia con su envidiado mar y al negocio por tres cuartos de lo mismo; muchos de sus vecinos vivían poco menos que con el barreño en la mano para aclarar sus excrementos. Más información
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