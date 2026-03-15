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Así es el Puente Rojo de Alicante en "La calle es nuestra"

Así es el Puente Rojo de Alicante en "La calle es nuestra"

Alex Domínguez

Así es el Puente Rojo de Alicante en "La calle es nuestra"

Alex Domínguez

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El Puente Rojo, oficialmente denominado Puente del V Centenario, conecta desde 1990 distintas los barrios de Florida Portazgo, Ciudad de Asís, San Blas y el PAU 1. Construido para salvar las vías del tren y mejorar la movilidad en una ciudad en expansión, esta infraestructura se ha convertido con el paso de los años en un punto de referencia para los vecinos y en un símbolo reconocible de la ciudad. Bajo su estructura también se desarrollan actividades vecinales, como gimnasia para personas mayores, partidas de petanca y un pequeño jardín comunitario impulsado por residentes. Más información

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