Alex Domínguez

Así es el Puente Rojo de Alicante en "La calle es nuestra"

El Puente Rojo, oficialmente denominado Puente del V Centenario, conecta desde 1990 distintas los barrios de Florida Portazgo, Ciudad de Asís, San Blas y el PAU 1. Construido para salvar las vías del tren y mejorar la movilidad en una ciudad en expansión, esta infraestructura se ha convertido con el paso de los años en un punto de referencia para los vecinos y en un símbolo reconocible de la ciudad. Bajo su estructura también se desarrollan actividades vecinales, como gimnasia para personas mayores, partidas de petanca y un pequeño jardín comunitario impulsado por residentes. Más información