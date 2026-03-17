Óscar Presa hace balance del trabajo de Memoria Democrática en la Sede de la Universidad de Alicante / Rafa Arjones

Óscar Presa hace balance del trabajo de Memoria Democrática en la Sede de la Universidad de Alicante

El fiscal delegado de estas materias en la provincia, Óscar Presa, hizo balance del trabajo realizado a lo largo de estos meses en un acto celebrado en la Sede de la Universidad de Alicante. La actividad fue presentada por Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante y miembro del grupo de investigación Memoria, Identidad y Ficción (MIF), quien ha organizado este encuentro con la colaboración de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. Más información