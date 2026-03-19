Hace 50 años en Alicante. Del 16 al 22 de marzo de 1976: El edificio de la Aduaneta no será demolido / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Hace 50 años en Alicante. Del 16 al 22 de marzo de 1976: El edificio de la Aduaneta no será demolido

“La Aduaneta no será demolida ni modificada”. Así de rotundo hablaba este diario tal semana como ésta pero de hace 50 años. Entonces ya era aquél un edificio en un estado deficiente y la incógnita sobre su conservación generaba un debate en aquella Alicante de 1976. INFORMACIÓN aseguraba aquellos días que el rechazo a la demolición era una medalla que correspondía a la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, aunque lo cierto es que aquella era una negociación que tardaría años, incluso décadas, en cerrarse. Con el final, por cierto, que todo alicantino sabe: la de un edificio histórico derribado y una historia hecha escombros. Más información