Hace 50 años en Alicante. Del 22 al 28 de marzo de 1976: La plaza de toros cambia de ubicación / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Hace 50 años en Alicante. Del 22 al 28 de marzo de 1976: La plaza de toros cambia de ubicación

A finales de marzo de 1976, una propuesta: la de mover de sitio la plaza de toros de Alicante. El coso, ubicado en la plaza de España, databa de 1848 y 128 años después su ubicación era ahora objeto de debate. El enclave era visto por muchos como una posible fuente de negocios urbanísticos y de aquella posibilidad, cada vez con más visos de veracidad, se hacía eco INFORMACIÓN aquella semana. El nuevo hogar sobre el que se proyectaba la nueva plaza de toros era en Juan XXIII, tres años después de que el vertedero Femer cambiara de lugar hacia Fontcalent, dejando así respirar a los vecinos de los alrededores, molestos por los continuos olores. Más información