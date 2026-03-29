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Vídeo | Así es la plaza del Abad Penalva de Alicante en "La calle es nuestra"

Vídeo | Así es la plaza del Abad Penalva de Alicante en "La calle es nuestra"

Alex Domínguez

Vídeo | Así es la plaza del Abad Penalva de Alicante en "La calle es nuestra"

Alex Domínguez

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La plaza del Abad Penalva, en el corazón del Casco Antiguo de Alicante, combina historia, tradición y vida urbana. Nombrada en honor a Francisco Penalva Uribe, sacerdote que destacó por su labor social y religiosa en el siglo XIX, la zona se convierte cada año en escenario de la Semana Santa, la Romería de la Santa Faz y la Ofrenda de Flores durante las Hogueras. Entre turistas, vecinos y jóvenes que disfrutan del ocio nocturno, la plaza refleja la convivencia de tradición y modernidad. Más información

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