Alex Domínguez

Vídeo | Así es la plaza del Abad Penalva de Alicante en "La calle es nuestra"

La plaza del Abad Penalva, en el corazón del Casco Antiguo de Alicante, combina historia, tradición y vida urbana. Nombrada en honor a Francisco Penalva Uribe, sacerdote que destacó por su labor social y religiosa en el siglo XIX, la zona se convierte cada año en escenario de la Semana Santa, la Romería de la Santa Faz y la Ofrenda de Flores durante las Hogueras. Entre turistas, vecinos y jóvenes que disfrutan del ocio nocturno, la plaza refleja la convivencia de tradición y modernidad. Más información