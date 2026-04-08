La Policía Local de Alicante incauta 750 productos del ‘top manta’ en la playa de El Postiguet / Rafa Arjones

La Policía Local de Alicante incauta 750 productos del ‘top manta’

La Policía Local de Alicante ha incautado 750 artículos destinados a la venta ambulante ilegal en la playa de El Postiguet, en una operación centrada en el conocido fenómeno del top manta. Entre los productos intervenidos se encontraban equipaciones deportivas falsificadas, bolsos de marca y otros artículos de playa. Más información