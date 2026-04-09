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Así luce la hoguera de las convivencias de Toledo

Toledo se convertirá este fin de semana en un escaparate singular de las Hogueras de Alicante. Y, aunque el acto central de esta promoción tendrá lugar el sábado, la programación ha arrancado ya este jueves con la plantà de una hoguera en el Paseo de Recaredo. El monumento, de entre ocho y diez metros de altura, lleva la firma del artista José Manuel García Esquiva, “Pachi”, y servirá como una de las grandes cartas de presentación de las Hogueras en Toledo. Más información