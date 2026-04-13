Convocatoria del concurso de fotografía JazzDay Alicante 2026 / Rafa Arjones

Convocatoria del concurso de fotografía JazzDay Alicante 2026

El III Concurso Fotográfico Jazz Day Alicante 2026 se celebra en el marco del Día Internacional del Jazz en la ciudad. Está abierto a participantes de cualquier edad, con un máximo de dos fotografías por categoría. Las imágenes deberán realizarse durante los eventos oficiales del festival y reflejar su ambiente y actuaciones. El certamen incluye dos modalidades: Instagram y categoría profesional mediante envío por correo electrónico. Los premios consisten en 200 y 300 euros en cheque regalo de El Corte Inglés, y las mejores fotografías se expondrán en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante, con impresión a cargo de la empresa Wanakay.