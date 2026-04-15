Llevar la Santa Faz en la piel: devoción grabada en Alicante / Rafa Arjones

Llevar la Santa Faz en la piel: devoción grabada en Alicante

La devoción por la Santa Faz, o la identificación con un símbolo que representa a la ciudad de Alicante, se expresa de diferentes formas. La más habitual es la Peregrina, que tendrá lugar este jueves, con salida en la concatedral de San Nicolás y la llegada al monasterio. También se observa, de manera continuada, con cuadros, estampas y otros objetos que lucen la reliquia en casas y comercios. Los hay, incluso, quienes llevan la Santa Faz en la piel, una práctica no tan generalizada pero presente en Alicante. Más información