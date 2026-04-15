MARSEC-26 mide la coordinación ante emergencias marítimas en el Puerto de Alicante
El Puerto de Alicante ha sido escenario este martes de un amplio simulacro de seguridad marítima dentro del ejercicio MARSEC-26, una operación diseñada para poner a prueba la coordinación entre administraciones, la eficacia en la respuesta ante emergencias complejas y la robustez de los protocolos de seguridad, protección y atención en el ámbito portuario. Más información
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