Los vecinos intensifican sus reivindicaciones por el Parque Central tras conocerse el diseño acordado entre Gobierno y Ayuntamiento en Alicante / Rafa Arjones

Los vecinos intensifican sus reivindicaciones por el Parque Central tras conocerse el diseño acordado entre Gobierno y Ayuntamiento en Alicante

El nuevo proyecto del Parque Central no aplaca la lucha vecinal. La plataforma de residentes anuncia nuevas movilizaciones para urgir el desarrollo de la futura zona verde mientras reclama dividir su construcción en dos fases para agilizar plazos: las áreas ajardinadas, por un lado, y la estación intermodal y las viviendas, por otro. Los vecinos desconfían del anuncio a tres bandas realizado por el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento y la Generalitat, al tiempo que insisten en que las protestas son "la única forma de que se haga realidad una necesidad histórica". Más información