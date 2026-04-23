Hace 50 años en Alicante. Del 20 al 26 de abril de 1976: El equipo de hockey patines de Montemar en primera / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Hace 50 años en Alicante. Del 20 al 26 de abril de 1976: El equipo de hockey patines de Montemar en primera

Baño de masas en Padre Esplá y a jugar con los mejores de España. El equipo de hockey patines de Montemar celebraba hace 50 años el ascenso a División de Honor tras una goleada como local al Español de Barcelona. Aquel 12-2 que endosaba a los catalanes el equipo que dirigía Daniel Sanjuán colocaba a los alicantinos entre los mejores del país y refrendaba el trabajo tan bien hecho en una entidad que hoy olvidó aquel deporte. Entonces jugadores como Rafael y Paco Torres, Such, López y Bujaldón y los porteros Pla y Luis María aupaban al estrellato a un Montemar que prometía seguir dando guerra en las mejores plazas del país.