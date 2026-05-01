Miles de trabajadores reclaman en Alicante más derechos ante el temor de nuevos recortes
Pancartas, banderolas y ambiente festivo. Así ha arrancado este viernes la manifestación del 1 de Mayo en Alicante. UGT y CCOO han abierto una movilización que ha contado con el apoyo de partidos políticos progresistas, con el ministro Óscar Puente, como invitado estrella, y diferentes asociaciones y colectivos cívicos.
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