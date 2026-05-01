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Miles de trabajadores reclaman en Alicante más derechos ante el temor de nuevos recortes

Miles de trabajadores reclaman en Alicante más derechos ante el temor de nuevos recortes

Miles de trabajadores reclaman en Alicante más derechos ante el temor de nuevos recortes / Jose Navarro

Miles de trabajadores reclaman en Alicante más derechos ante el temor de nuevos recortes

Jose Navarro

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Pancartas, banderolas y ambiente festivo. Así ha arrancado este viernes la manifestación del 1 de Mayo en Alicante. UGT y CCOO han abierto una movilización que ha contado con el apoyo de partidos políticos progresistas, con el ministro Óscar Puente, como invitado estrella, y diferentes asociaciones y colectivos cívicos.

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