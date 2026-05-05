La lección magistral del conservatorio de danza de Alicante para bailar sin límite / Pilar Cortés

La lección magistral del conservatorio de danza de Alicante para bailar sin límites

La VIII Jornada de Danza Inclusiva está organizada por el Conservatorio Superior de Danza de Alicante.

La compañía Balletvale+ imparte el taller con la colavoración de alumnado del itinerario socioeducativo.

El conservatorio de Alicante ha vuelto a dar ejemplo de las barreras que se rompen con el baile, como centro pionero en la formación de danza inclusiva. Integrantes de la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Aspe (APDA), la Asociación Síndrome de Down Alicante y la Fundación Adiem de Alicante, cuyo objetivo es promover la autonomía, la independencia y el bienestar de personas con problemas de salud mental, discapacidad o en situación de dependencia, se han convertido en alumnos por un día y han demostrado su capacidad para poder expresarse sin límites.