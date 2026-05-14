Hace 50 años en Alicante. Del 11 al 17 de mayo de 1976: Pasión por el Rallye 500 Kilómetros Nocturnos / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Hace 50 años en Alicante. Del 11 al 17 de mayo de 1976: Pasión por el Rallye 500 Kilómetros Nocturnos

El gran evento de la semana en Alicante era el Rallye 500 kilómetros nocturnos, que saldría del Paseo de Gómiz y recorrería multitud de municipios de la Marina Baixa como Polop, Sella, Callosa… Aquella edición, la séptima, volvió a juntar a multitud de aficionados, pertrechados en las montañas con bocatas y linternas, y evidenció el gran momento del motor en la provincia. La prueba, pasada por agua, la ganó el piloto francés Marc Etchebers, afincado en Euskadi y que también era farmacéutico. Aunque nunca fue campeón, es uno de los pilotos con más victorias (30) y podios (58) en la historia del Campeonato de España. En aquella prueba por las carreteras alicantinas también participó Beny Fernández y la pionera Pepa Ruedas.