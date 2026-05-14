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Andrés Llorens al frente del centenario de las Hogueras de Alicante

Andrés Llorens al frente del centenario de las Hogueras de Alicante

Andrés Llorens al frente del centenario de las Hogueras de Alicante / Jose Navarro

Andrés Llorens al frente del centenario de las Hogueras de Alicante

Jose Navarro

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El centenario de las Hogueras comienza a tomar forma. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la creación de una fundación para coordinar las futuras celebraciones y tratar de recabar mayor financiación mediante subvenciones públicas y privadas. Al frente del órgano se situará Andrés Llorens, expresidente de la Gestora de Hogueras y exconcejal de Fiestas con reconocida trayectoria como foguerer, quien ya ha avanzado la programación de galas, desfiles y un monumento especial de cara al próximo 2028.

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