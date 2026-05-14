Andrés Llorens al frente del centenario de las Hogueras de Alicante / Jose Navarro

Andrés Llorens al frente del centenario de las Hogueras de Alicante

El centenario de las Hogueras comienza a tomar forma. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la creación de una fundación para coordinar las futuras celebraciones y tratar de recabar mayor financiación mediante subvenciones públicas y privadas. Al frente del órgano se situará Andrés Llorens, expresidente de la Gestora de Hogueras y exconcejal de Fiestas con reconocida trayectoria como foguerer, quien ya ha avanzado la programación de galas, desfiles y un monumento especial de cara al próximo 2028.