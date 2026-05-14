A la caza de los 12 fugitivos más buscados del Reino Unido en la "Operación captura" en Alicante / Jose Navarro

A la caza de los 12 fugitivos más buscados del Reino Unido en la "Operación captura" en Alicante

Alicante ha acogido la presentación de una nueva edición de la "Operación captura" para solicitar la colaboración ciudadana para localizar en España a los doce criminales más buscados del Reino Unido. La iniciativa se centra en la posible presencia de estos fugitivos en regiones con una alta concentración de ciudadanos británicos como la Costa del Sol, Costa Blanca, Islas Canarias y otras zonas turísticas de la costa levantina.