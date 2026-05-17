Un taxista denuncia una agresión de un compañero en Alicante

El conductor ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctima de esta agresión. Según la versión de Ammouche, los hechos ocurrieron mientras ambos se encontraban trabajando en la parada. El afectado explica que el conflicto se originó en el orden de recogida de clientes. "Él estaba el primero, había un coche entre nosotros, los compañeros me pitaron para que avanzase y él se quedó el primero en la carrera y cogió sus clientes", relata.