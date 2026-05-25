Las Hogueras mueven ficha: los festeros impulsan cambios en cinco ordenanzas para asegurar el futuro de la Fiesta / Rafa Arjones

Las Hogueras mueven ficha: los festeros impulsan cambios en cinco ordenanzas para asegurar el futuro de la Fiesta

Las Hogueras pasan a los hechos. Apenas cuatro días después de la reunión mantenida entre representantes foguerers, barraquers y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, los festeros celebraron este lunes una asamblea extraordinaria en la que se puso en marcha la hoja de ruta para impulsar cambios en cinco ordenanzas municipales que consideran clave para garantizar el futuro de la Fiesta.