Secciones

Es noticia
Asambleas docentesPérez LlorcaJuicio Rafa MirPleno AlicanteEstafador de toldosFitness Explanada
instagramlinkedin
La suciedad se adueña de la pista deportiva de la plaza de la Pipa de Alicante: “Los niños juegan entre basura y dos piedras hacen de portería”

La suciedad se adueña de la pista deportiva de la plaza de la Pipa de Alicante: “Los niños juegan entre basura y dos piedras hacen de portería”

La suciedad se adueña de la pista deportiva de la plaza de la Pipa de Alicante: “Los niños juegan entre basura y dos piedras hacen de portería” / Rafa Arjones

La suciedad se adueña de la pista deportiva de la plaza de la Pipa de Alicante: “Los niños juegan entre basura y dos piedras hacen de portería”

Rafa Arjones

RRSS WhatsAppCopiar URL

Latas, envases, restos de comida, cartón, plástico y todo tipo de residuos se amontonan en los alrededores de una pista deportiva. Es la que se sitúa en la plaza de la Pipa, en el barrio alicantino de Carolinas Bajas, entre las calles SevillaSan Carlos y Adolf Blanch, frente al complejo cultural de Las Cigarreras. Los menores, que se concentran en este espacio por las tardes, fuera del horario escolar, y a lo largo del día en los fines de semana por decenas, practican el fútbol como pueden entre un fuerte y desagradable olor y una suciedad que va a más con el paso de los días.

TEMAS

Tracking Pixel Contents