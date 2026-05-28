La suciedad se adueña de la pista deportiva de la plaza de la Pipa de Alicante: “Los niños juegan entre basura y dos piedras hacen de portería” / Rafa Arjones

La suciedad se adueña de la pista deportiva de la plaza de la Pipa de Alicante: “Los niños juegan entre basura y dos piedras hacen de portería”

Latas, envases, restos de comida, cartón, plástico y todo tipo de residuos se amontonan en los alrededores de una pista deportiva. Es la que se sitúa en la plaza de la Pipa, en el barrio alicantino de Carolinas Bajas, entre las calles Sevilla, San Carlos y Adolf Blanch, frente al complejo cultural de Las Cigarreras. Los menores, que se concentran en este espacio por las tardes, fuera del horario escolar, y a lo largo del día en los fines de semana por decenas, practican el fútbol como pueden entre un fuerte y desagradable olor y una suciedad que va a más con el paso de los días.