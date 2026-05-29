Barcala expulsa del pleno de Alicante a personas que lo interrumpieron en apoyo a la huelga educativa / Europa Press

Barcala expulsa del pleno de Alicante a personas que lo interrumpieron en apoyo a la huelga educativa

Europa Press

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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha ordenado expulsar a varias personas que estaban entre el público del pleno municipal de mayo --algo de lo que se han encargado agentes de la Policía Local-- después de que estas hayan interrumpido la sesión proclamando con gritos el lema 'Educació pública i de qualitat i en valencià', en apoyo a la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que se alarga ya durante tres semanas.