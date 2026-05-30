Hace 50 años en Alicante: del 25 al 31 de mayo de 1976, el Hércules derrota al Liverpool por 3-1 / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Hace 50 años en Alicante: del 25 al 31 de mayo de 1976, el Hércules derrota al Liverpool por 3-1

Días de vino y rosas en el Hércules. El conjunto de Arsenio Iglesias había acabado una semana antes la liga en sexta posición y ahora iniciaba una serie de amistosos para llenar sus arcas, celebrar los tiempos de bonanza y también probar jugadores. Tal semana como ésta pero de hace 50 años los blanquiazules se midieron con el todopoderoso Liverpool en el Rico Pérez. Todo un lujo. El partido fue un éxito y el Hércules se impuso por 3-1 ante los reds, dirigidos por Bob Paisley. Los ingleses, que se acababan de proclamar campeones de liga y también de la Copa de la UEFA, llegaron a Alicante con Toshack, Jones, Case o Heighway. Los goles de los de Arsenio los pusieron Giuliano, de penalti, y Lubecke por partida doble.