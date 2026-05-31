Alex Domínguez

Vídeo | Así es el paseo de Tomás Durá de Alicante en "La calle es nuestra"

El paseo de Tomás Durá, en Urbanova, mantiene una identidad propia marcada por la tranquilidad, el entorno natural y una vida vecinal muy vinculada al paseo marítimo y a las urbanizaciones junto a la playa. Nacido en los años setenta como un proyecto residencial familiar, el barrio ha crecido de forma limitada entre el mar y el saladar, lejos de la masificación turística de otras zonas de la costa alicantina.

Sus residentes destacan la calma y la convivencia como los principales atractivos del barrio, aunque también reclaman mejoras históricas en servicios básicos, transporte público y atención sanitaria durante todo el año. Urbanova vive entre dos ritmos muy diferentes: la actividad intensa del verano y la quietud del invierno, una dualidad que define el carácter de este barrio.

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