El presidente de la Oficina Europea de Patentes, António Campinos, padrino en la clausura del 32 Magister Lvcentinvs de la UA / Pilar Cortés

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El presidente de la Oficina Europea de Patentes, António Campinos, padrino en la clausura del 32 Magister Lvcentinvs de la UA

«El verdadero desafío consiste en convertir una idea en impacto. En algo que mejore la vida de las personas», ha afirmado António Campinos, presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO) durante el discurso de clausura de la 32 edición del Magister Lvcentinvs, máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital, uno de los programas de referencia internacional en este ámbito y una de las titulaciones de especialización más reconocidas de España.