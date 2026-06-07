Secciones

Es noticia
Papa León XIV y AlicanteLes NausTerrazas Luceros HoguerasGanadores Ninot AlicanteDirecto Hogueras Alicante 2026Reinas Fiestas Elche 2026
instagramlinkedin
Hace 50 años en Alicante. Del 1 al 7 de junio de 1976: El Mercado Central se traslada a Campoamor

Hace 50 años en Alicante. Del 1 al 7 de junio de 1976: El Mercado Central se traslada a Campoamor

Hace 50 años en Alicante. Del 1 al 7 de junio de 1976: El Mercado Central se traslada a Campoamor / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hace 50 años en Alicante. Del 1 al 7 de junio de 1976: El Mercado Central se traslada a Campoamor

Rafa Arjones

Perfecto Arjones

RRSS WhatsAppCopiar URL

El mes de junio de 1976 entró con ganas de protagonismo en Alicante. En un pleno municipal extraordinario se esbozó la idea de llevar el Mercado Central a Campoamor. Una de esas propuestas que con el prisma del tiempo se ven bizarras, como el teleférico o el centro de congresos en el Benacantil. Aquella idea revolucionaria se debatió en una moción presentada por la comisión delegada de mercados y mataderos que presidía Joaquín Berenguer. En la misma se expuso la peliaguda situación de los mercados municipales de la ciudad y la medida más transgresora fue la de mover el Central a Campoamor, concretamente a los solares resultantes de lo que eran entonces las dependencias benéficas de la Diputación.

TEMAS

Tracking Pixel Contents