Hace 50 años en Alicante. Del 1 al 7 de junio de 1976: El Mercado Central se traslada a Campoamor / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 1 al 7 de junio de 1976: El Mercado Central se traslada a Campoamor

El mes de junio de 1976 entró con ganas de protagonismo en Alicante. En un pleno municipal extraordinario se esbozó la idea de llevar el Mercado Central a Campoamor. Una de esas propuestas que con el prisma del tiempo se ven bizarras, como el teleférico o el centro de congresos en el Benacantil. Aquella idea revolucionaria se debatió en una moción presentada por la comisión delegada de mercados y mataderos que presidía Joaquín Berenguer. En la misma se expuso la peliaguda situación de los mercados municipales de la ciudad y la medida más transgresora fue la de mover el Central a Campoamor, concretamente a los solares resultantes de lo que eran entonces las dependencias benéficas de la Diputación.